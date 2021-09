Le nouveau président de B4C n’est pas un inconnu à Charleroi : c’est Jean-Jacques Cloquet

Jean-Jacques Cloquet s’apprête à devenir le nouveau président de B4C. B4C, c’est le club d’affaires de Charleroi Métropole qui rassemble plus de 300 patrons d’entreprises.

Voilà donc une casquette supplémentaire pour Jean-Jacques Cloquet qui, à 61 ans, a déjà connu plusieurs vies. Footballeur professionnel dans sa jeunesse puis patron emblématique de l’aéroport de Charleroi pendant 10 ans, il a ensuite dirigé Pairi Daiza et est encore aujourd’hui le président des Lacs de l’Eau d’Heure.

Et il joue encore aujourd’hui un rôle de consultant à l’aéroport pour tenter de le redresser après la crise du Covid.

Enfin, il compte bien s’appuyer sur ce nouveau rôle de président de B4C pour accompagner au mieux le plan de relance dans la région : "J’ai eu la chance de gérer des départements extraordinaires, des entreprises extraordinaires et je crois qu’on doit maintenant aussi, modestement, transmettre son expérience, son réseau parce que, derrière nous, il y a les jeunes. Aujourd’hui, des dizaines de millions arrivent, il y a des formations, et les jeunes reviennent en ville. A 61 ans et bien on est là pour les accompagner jusqu’au moment où ils voudront encore de moi, quoi… Pour moi, il faut amener des entreprises à Charleroi. On voit des projets et des éléments fondamentaux qui vont ramener des gens à Charleroi. Et donc, ce qu’on espère de tout cœur, ce sont des gens qui reviennent habiter à Charleroi et que l’on retrouve une vie, comme dans les villes universitaires, entre 18h00 et minuit. D’ailleurs, on a aussi le monde académique qui revient en force avec l’UCL et l’ULB. Et tout ça n’est que positif donc je pense que dans les cinq ans qui vont venir, ce sera à Charleroi, et je le dis avec beaucoup de modestie, the place to be."



Jean-Jacques Cloquet sera officiellement désigné président de B4C ce mardi soir.