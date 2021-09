Le nouveau Grand Hôpital de Charleroi ouvrira ses portes dans 1000 jours

J-1000 : le futur Grand Hôpital de Charleroi devrait ouvrir ses portes le 6 juin 2024.



Depuis deux ans et demi, les grues s’activent et le chantier du site des viviers avance. Le gros œuvre du dernier des bâtiments sera fini en juin 2022 mais, dans les parties plus techniques et dans les blocs hospitaliers complexes, les aménagements vont commencer.



Les travaux ont commencé en février 2019. Et trente mois plus tard, on commence à se rendre compte de ce que sera ce gigantesque hôpital. Comme par exemple dans l’immense hall d’accueil que nous décrit David Vandrogenbroeck, le chef du projet : " On a directement, sur la partie droite, une zone très lumineuse qui est un patio central par où les patients vont entrer dans l’édifice. C’est ce qu’on appelle la grande porte de l’hôpital, c’est l’entrée prioritaire."