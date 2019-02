Le nouveau bâtiment d'Infrabel a été inauguré à Charleroi

Un nouveau bâtiment a vu le jour aux abords du rond-point jouxtant la Sambre à proximité de la rue de l’Ecluse. Il est la propriété d’Infrabel, la société qui s’occupe de l’entretien des voies de chemin de fer.



Jean-Marie Stachow, ingénieur civil en charge du projet pour Infrabel nous explique pourquoi il était important, voire nécessaire, de construire ce nouvel édifice : "Sur l’ancien site, l’autorail caténaire jaune n’était pas présent. Il était présent sur un autre site du côté de la rue de la Villette. Et ce bâtiment-là était vraiment vétuste. Déjà du point de vue des normes énergétiques mais aussi du point de vue accès. Point de vue aussi confort des bureaux et des vestiaires. Donc ce site est beaucoup plus adapté et aussi beaucoup plus grand et beaucoup plus en phase avec son temps. Cela va permettre de travailler plus rapidement et plus efficacement puisque le magasin logistique se trouve juste à côté. Et donc le service caténaire travaille en coopération avec le magasin logistique et dispose de pièces en suffisance pour intervenir directement sur l’avarie."



Le nouveau bâtiment occupe une superficie de 10.000 m² et accueille 300 personnes.