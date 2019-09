Le Musée d'Histoire naturelle de Tournai s'agrandit côté jardin

Autour du tilleul centenaire

Serres et vivariums accueillent des espèces indigènes - © RTBF

Le jardin s’articule autour d’un majestueux tilleul centenaire. Côté soleil, on trouve les serpents et les tortues qui apprécient de se réchauffer le dos par beau temps. Dans la partie plus ombragée se trouvent les animaux qui vivent dans les prairies, les mares et les cours d’eau. Une ruche équipée de petits volets servira d’outil pédagogique à l’équipe du musée pour expliquer la vie des abeilles. La mare servira d’exemple à suivre pour tous ceux qui sont sensibles à la sauvegarde des amphibiens : "c’est le groupe de vertébrés le plus menacé dans le monde entier - dit Christophe Rémy -, plus que les mammifères, les oiseaux ou les reptiles. On a une espèce qui s’appelle la salamandre terrestre et qui est décimée par un champignon, ça sera un de nos objectifs d’encourager à faire des mares pour créer une halte potentielle pour protéger nos amphibiens. "

La faune des cours d’eau n’est pas oubliée, un grand aquarium ouvert accueille des goujons, des moules et autres écrevisses de nos cours d’eau. Des animaux eux aussi menacées par des espèces exotiques et invasives.