Le MR d’Ham-sur-Heure secoué : le bourgmestre Yves Binon déclare ne pas vouloir céder sa place

L’actuel bourgmestre d’Ham-sur-Heure, Yves Binon (MR), a déclaré cette semaine ne pas vouloir céder sa place à l’actuel président du CPAS local Adrien Dolimont (MR).



Pourtant, cette passation de pouvoir a été conclue au sein du Mouvement Réformateur local au lendemain des élections communales de 2018. Selon celle-ci, Yves Binon restait bourgmestre d’Ham-sur-Heure-Nalinnes pendant quatre ans puis passait la main, en 2022, à Adrien Dolimont soutenu par les instances du MR. Cet accord n’avait rien d’officiel mais tenait plus de la "parole donnée".



Aujourd’hui, Yves Binon justifie son revirement par un climat politique malsain au sein du MR local.



Mais les instances hennuyères et fédérales du MR rappellent le bourgmestre à l’ordre et à tenir ses engagements. Elles lui laissent quinze jours pour accepter ce qui avait été convenu au départ.



Adrien Dolimont reste, lui, en tout cas confiant sur la suite des événements : " Les instances ont lu également les déclarations d’Yves Binon. Elles sont évidemment au courant de l’accord vu qu’elles ont signé cet accord également. Et donc elles sont garantes de l’application et de la mise en œuvre de cet accord. De mon point de vue rien ne se passe pas bien au sein du MR local. Donc je suis un peu étonné d’entendre ça. Il y a évidemment des modes de fonctionnement qui sont différents. Et je pense que la situation due au covid a éloigné un peu les gens. On s’est un peu moins vu. Alors, est-ce que c’est dû à ça ? J’espère que ça va se calmer en tout cas. Bon, il y a un accord qui est signé. Si ça n’a pas d’impact sur le fonctionnement communal, je compte bien ceindre l’écharpe mayorale en décembre 2022."



Il reste donc encore un peu de temps pour aplanir les problèmes à Ham-sur-Heure-Nalinnes.