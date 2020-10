Le Mouscronnois, ex-animateur télé, Stéphane Pauwels sera fixé sur son sort ce vendredi

L’ex animateur télé, le Mouscronnois Stéphane Pauwels sera-t-il condamné par la justice ? On le saura aujourd’hui. Le tribunal correctionnel va rendre son jugement à 14 heures dans ce dossier de braquages où comparaissent 32 prévenus, dont sept sont incarcérés. Stéphane Pauwels, lui, répond de complicité dans un vol avec violence, commis à Lasne en 2017… chez l’ex de sa petite amie de l’époque. Pour ces faits, le procureur général a requis à son encontre 4 ans de prison, ainsi que six mois pour détention de cocaïne et 10 mois pour entrave à la justice (tentative de corruption dans le cadre de l’instruction). Celui qui est suspecté d’être le chef de la bande, Farid Hakimi, encourt une peine de 20 ans de prison. Le boxeur est soupçonné d’être à la tête d’un trafic de cocaïne ainsi que d’une association de malfaiteurs responsable d’une vingtaine d’attaques à mains armées en Hainaut et dans le Brabant wallon, entre 2015 et 2017. Le procureur ne lui a retenu aucune circonstance atténuante.

Le jugement du tribunal correctionnel sera prononcé à 14 heures dans l’enceinte de l’ancienne cour d’assises de Mons, rue de Nimy, afin de permettre le respect des mesures sanitaires. Les protagonistes sont invités à ne pas s’y présenter, afin d’éviter un rassemblement de trop nombreuses personnes.