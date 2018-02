Le ministre René Collin commande un audit sur les Lacs de l'Eau d'Heure

Le ministre du Tourisme veut analyser en profondeur la gouvernance et la rentabilité des investissements réalisés sur le site. Ces audits font suite de la décision prise la semaine dernière de réduire le financement public des Lacs.

Il y a quelques jours en effet, le ministre Collin avait annoncé une coupe drastique dans le subside public des Barrages de l'Eau d'Heure, soit près de 50%. Et ce, tant qu'il ne voyait pas plus clair dans la gestion et la manière dont l'argent public est dépensé.

Prenons l'exemple du Bike Park : il aurait coûté près de deux millions d'euros et aurait rapporté 548 euros l'an dernier.

Dans le dossier, il y a beaucoup de points d'interrogations. Et on apprend aujourd'hui que ce ne sont pas moins de deux audits qui viennent d'être lancés pour vérifier la bonne utilisation des deniers publics.

Marchés publics, sponsoring, promotion, paiements, investissements... l'analyse portera sur l'ensemble des paiements.

Un deuxième audit a été commandé à Immowal, afin de vérifier les actifs de l'ASBL et de vérifier sa stratégie de développement.