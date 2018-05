Roisin: l'affaire du meurtre de Françoise Michaux devant le tribunal correctionnel

Le meurtre de Françoise Michaux examiné par le tribunal correctionnel de Mons à partir de ce lundi 7 mai et pour 3 jours. Françoise Michaux, 72 ans, a été retrouvée abattue dans son manoir de Roisin il y a 4 ans et demi. Dans cette affaire, il y a 3 suspects: son ancienne belle-fille, Anne Cornu; l'ancien conjoint de celle-ci, Edouard Donys, et un SDF de 33 ans, Grégory Dumont.

L'enquête n'a pas permis d'établir de certitudes dans cette affaire, mais les autorités judiciaires pensent que c'est peut-être Grégory Dumont qui a tiré. Il aurait exécuté un ordre donné par un des deux autres protagonistes. Il a d'ailleurs avoué avant de se rétracter.

Aujourd'hui, chacun des trois nie toute responsabilité dans la mort de Françoise Michaux. La septuagénaire est décrite comme une femme discrète et sans histoire. Elle était veuve. Le mobile tournerait autour d'une histoire d'héritage.

Ce lundi, place aux plaidoiries et au réquisitoire de l'avocat général.