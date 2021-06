Le métro de Charleroi se prolongera bien vers le futur grand hôpital à Gilly

Charleroi aura finalement bien son extension de métro. La nouvelle a été confirmée ce matin par Thomas Dermine (PS), le secrétaire d’état pour la relance. L’Europe, qui finance une série de projets belges dans le cadre de la sortie de pandémie, avait calé sur ce projet parce que le métro carolo n’était pas assez fréquenté. Mais cette inquiétude a été apaisée par les autorités carolos et wallonnes. 60 millions d’euros seront dégagés pour cette extension à réaménager entre Charleroi Nord et Montignies-sur-Sambre, et à construire entre la station fantôme "Pensée" et le futur grand hôpital de Charleroi sur le site des Viviers à Gilly.