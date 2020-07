Le marché de Charleroi retrouvera un peu de ses habitudes ce dimanche 12 juillet

Depuis les mesures de confinement imposées pour réduire la propagation du coronavirus Covid-19, les marchés ont été interdits puis à nouveau autorisés sous certaines conditions. Ces conditions sanitaires strictes évoluent toutefois en fonction de la pandémie et, à Charleroi, le rendez-vous dominical de la ville haute devrait retrouver un semblant de normalité ce 12 juillet.



Car, si les maraîchers seront bien de retour, leurs emplacements seront effectivement reconfigurés pour répondre aux normes d’hygiène sanitaire et de distanciation imposées par le Conseil national de sécurité. L’organisation du parcours, obligatoire selon certaines modalités pour les acheteurs, sera aussi désormais conditionnée par les travaux annoncés pour quatre ans dans les quartiers où le marché se tient. Il n’y aura plus de commerçants sur la place Charles-II ni sur la place du Manège. Vides aussi désormais la rue Chavannes, la rue du Dauphin et la rue Turenne. En contrepartie, des étals seront présents dans des rues qui étaient désertes auparavant : ce sera le cas pour le boulevard Joseph-II, la rue de la Science, la rue Isaac et la rue Léon Bernus.



Pour ce qui est des visiteurs, ceux-ci seront comptabilisés aux entrées dont le nombre sera limité. Des marquages au sol permettront aux commerçants de s’installer et aux chalands de déambuler en toute sécurité.