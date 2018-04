Le Lundi de Pâques, c'est aussi la "Pasquetta" italienne à Monceau

"Au-delà du jour de Pâques, il y a le Lundi de Pâques qui est très important pour les Italiens, explique Bruno Tundo, président de l'asbl "Eventi italiani". Car si le jour de Pâques, ils se retrouvent en famille à la maison… le lundi, ils sortent en familles et avec les amis pour se balader (à la mer, à la montagne…) et piqueniquer. Le but étant de passer la journée à l’extérieur et, par la même occasion, saluer le printemps. L’un dans l’autre, c’est la première vraie sortie de l’année pour les familles italiennes. Et nous, ici en Belgique, on a voulu perpétuer la tradition."