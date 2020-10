Le logis tournaisien va rénover 535 logements

Avoir du chauffage central, dans toutes les pièces de sa maison. Cela reste un luxe. A Tournai, par exemple des centaines de logements sociaux n'en sont pas encore équipés. Le logis tournaisien y travaille. Et compte rénover plus de 500 maisons et appartements.

Dans la maison de ce couple, ce ne serait pas un luxe: "on va changer le carrelage, les châssis et installer le chauffage central. Pour l'instant, tout est au gaz, à nos frais. En haut, il n'y a pas de chauffage central", explique la dame. Le boiler sera aussi remplacé. Pour le moment, le manque de chauffage provoque de l'humidité au sein de la maison, depuis des années. Les façades, les toitures vont être isolées. Les chaudières remplacées par des appareils plus performants, les volets, une fois changés, permettront aux locataires, parfois âgés, de les relever avec davantage d'aisance. Les sanitaires seront aussi remis à neuf dans toute une série de logements. Ces travaux vont permettre une économie d'énergie aux habitants de l'ordre de 600 euros par an. Les locataires sont partagés: il est clair que ces travaux sont nécessaires, mais, à l'âge de 70 ans, ils appréhendent le chantier et le chamboulement qu'il va occasionner. D'ailleurs, certains locataires devront être relogés le temps des travaux. Le logis tournaisien promet un accompagnement au cas par cas.