Le livret explicatif fourni avec votre déclaration d'impôt sur papier, c'est fini

Si vous êtes de ceux qui remplissent encore leur déclaration d’impôts en papier, une nouveauté ne vous aura peut-être pas échappé lors de la réception de celle-ci il y a peu. Le fascicule d'explication qui vous aidait à la remplir n’y est plus joint.

Il s’agit d’une décision de l'administration fiscale pour réduire le coût des envois. Et cela représente une économie d'un demi-million d'euros. Le problème c'est que sans ce petit livret, certains contribuables dont les seniors ont bien du mal à s'y retrouver.

Ainsi, pour Henri Marcq, 78 ans et habitant de Fleurus, l'absence de ces documents est un problème. Il a donc tenté de joindre l'administration fiscale : " J’ai été surpris car il n’y avait pas de document pour aider à remplir la feuille. J’ai téléphoné au numéro d’appel. Il m’a fallu longtemps pour avoir la connexion mais j’ai finalement réussi à l’avoir. Et on m’a dit que, pour les avoir, il fallait soit aller sur internet ou bien aller à Charleroi. "

Une réponse qui ne satisfait pas Henri Marcq. Il ne maitrise pas internet et ne veut pas se déplacer à Charleroi. Quelle solution alors ? La réponse de Florence Angelici, porte-parole de l'administration fiscale est sans appel : " A ce moment-là, peut-être demander de l’aide autour de vous puisque c’est vraiment les deux solutions pour avoir accès à cette brochure : soit d’aller sur internet, soit d’aller sur un bureau. Mais on ne l’envoie pas puisque le but c’est justement de ne plus l’envoyer. "

Même sur demande donc, l'administration n'enverra pas les brochures d'explication. Restriction budgétaire oblige, c'est le service, public, aux citoyens qui en prend une nouvelle fois un coup.

Cela dit, si vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration fiscale, des séances sont organisées dans de nombreuses communes. Mais les lieux et les dates se trouvent sur… le site web des Finances.