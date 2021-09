Le journal de classe passe au virtuel, dans une école de Tournai

L’application Smartschool propose plusieurs outils. D’abord, un journal de classe. Les professeurs peuvent inscrire les devoirs et interrogations à la date de leur choix. Toutes les obligations sont alors réunies dans un seul et même calendrier. Les enseignants peuvent ainsi s’assurer que les enfants n’ont pas trop de travail ce jour-là. Une fois le devoir enregistré, tous les enfants reçoivent une notification sur leur smartphone.

Un véritable outil pour les professeurs

Smartschool simplifierait le travail des enseignants. D’abord, l’outil leur permet d’avoir une vue d’ensemble de l’agenda des élèves. Ils peuvent donc mieux répartir le travail, selon Sandrine Jenart, professeure d’informatique : "Quand je leur demande est-ce que ce jour-là c’est bon pour une interrogation, ils me répondent tous : Non ! Non ! Madame, on a trop de travail. Là je vois qu’ils n’ont rien et que ça sera bon pour le 14."



Ensuite, depuis leur ordinateur, les professeurs peuvent utiliser la fonction copié/collé. Ce qui leur fait gagner du temps lorsqu’ils doivent écrire ce que leurs différentes classes ont étudié chaque jour. Pour les élèves de la même année, il suffit de recopier ce qui a déjà été écrit.