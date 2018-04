Le hall sportif de Chimay pourrait à nouveau être accessible en septembre

Le 26 aout 2016, le hall sportif de Chimay était détruit par une explosion.

L'heure est aujourd’hui à la reconstruction et les travaux du nouveau complexe ont débuté. 1.140.000 euros sont prévus pour rénover le site en profondeur.

Depuis 18 mois, les clubs ont dû s'organiser et trouver des solutions de rechange et d'autres salles pour pratiquer leur sport ou loisir comme le confirme Olivier Sobry, l'échevin des sports de Chimay : "On a fait appel à toutes les associations qui avaient une salle comme le Timon, qui était la salle du patro, on a des écoles qui nous ont accueilli, d’autres clubs aussi comme le tennis et le tennis de table et donc on a pu un peu recaser tout le monde. Il y a juste des écoles comme l’athénée et le collège qui ont eu plus de mal à retrouver une salle. On espère peut-être ouvrir au mois de septembre car ce serait très bien pour les écoles. Il y a le stade à côté qui va être en rénovation et il y a la piscine qui est en rénovation aussi. Là on aura un pôle sportif en plein milieu de la ville de Chimay."

Pour rappel, le hall sportif de Chimay a été détruit par une explosion dont le bilan humain est lourd : une personne tuée et quatre autres blessées.