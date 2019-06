Le Hainaut occidental, nouvel eldorado de la réalité virtuelle ?

"Nous avions déjà ouvert un centre à Spy. L’idée d’en installer un second à Tournai est motivée par la proximité de la frontière française, explique Ismaël Bhiri, co-directeur de Terragame. Pour nous, c’est une première étape. Histoire de jauger l’intérêt de la clientèle frontalière, avant d’investir le marché français. Notre ambition est en effet de nous installer à terme à Paris."

Et en la matière, le Hainaut occidental tire son épingle du jeu. Après Virtual Park à Mouscron début mars, c’est au tour de Tournai d’accueillir un parc d'attractions technologiques d’un nouveau genre avec Terragame. A chaque fois, il s’agit d’investissements conséquents de plusieurs centaines de milliers d’euros. Et ce n’est pas un hasard si l’ouest du Hainaut est ciblé.

La traditionnelle console de jeux vidéo n’a sans doute pas dit son dernier mot, mais elle devra de plus en plus composer à l’avenir avec la réalité virtuelle. Le jeu vidéo immersif est d’ailleurs en pleine expansion, grâce notamment aux centres de réalité virtuelle qui s’ouvrent un peu partout.

Les investisseurs y croient

Ismaël Bhiri est l'un des fondateurs du Terragame à Tournai. - © RTBF

Ceux qui investissent le marché de la réalité virtuelle y croient très fort. Les acteurs mettent d’ailleurs des moyens dans le développement de cette technologie. Dans le cas de Terragame, il a fallu développer un jeu complet qui immerge l’utilisateur dans un manoir hanté. Difficulté supplémentaire : il faut que le jeu s’adapte à l’espace disponible dans un bâtiment doté de caméras capables de détecter le joueur dans l’espace.

A Mouscron également, Virtual Park propose la même technologie en la déclinant sous différents aspects. Et l’intention de ses fondateurs est de continuer à la développer. "Pour faire en sorte qu’elle ne soit plus simplement un marché de niche, nous disaient les fondateurs, Jean-Louis et Frédéric Verbaert, lors de l'ouverture. En attendant, notre objectif est de proposer au grand public une technologie qu’il n’aurait pas les moyens de s’acheter."

Et si la technologie évolue, les centres de réalité virtuelle devront se mettre à la page… et forcément continuer à investir.