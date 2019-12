Le Hainaut manque de dentistes : il faut parfois attendre longtemps pour un rendez-vous

Les jeunes dentistes se font plus rare dans le Hainaut. - © RTBF

Pénurie de dentistes en zone rurale - JT 19h30 - 03/12/2019 C'est un passage obligé pour tous les Belges, et normalement, au moins une fois par an : se rendre chez le dentiste. Mais voilà, obtenir un rendez-vous peut prendre de longs mois. Et pour cause : à Bruxelles, il y a un dentiste pour 1.120 personnes. Dans des régions comme Mouscron, il y a un dentiste pour près de 2.500 personnes. C'est plus du double. Alors peut-on parler de pénurie ?