Le groupe Wanty rachète Ronveaux et se profile comme un géant wallon de la construction

Le groupe Wanty, spécialisé dans les travaux publics et le génie civil, basé à Binche, rachète l'entreprise cinacienne de construction Ronveaux. Le montant du rachat n'a pas été communiqué par la société binchoise mais c'est le plus important depuis la création de Wanty, le groupe le qualifiant même "d'historique dans le secteur économique wallon".

Ce rachat, entre deux groupes aux activités complémentaires, permettra à Wanty de poursuivre sa diversification, notamment dans l'électricité, la fibre optique, les infrastructures de télécoms et d'éclairage public. "L'expérience historique de Ronveaux dans ses secteurs d'activités en complément à ceux initiés il y a trois ans chez Wanty nous permet de créer un pôle familial leader dans les travaux sur les réseaux d'électricité et de télécommunications en Wallonie", souligne Christophe Wanty, administrateur-délégué du groupe Wanty.

Le rachat, qui s'accompagne d'une entrée au capital de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), n'entraînera pas de pertes d'emploi parmi le millier de travailleurs de Wanty et les quelque 500 collaborateurs de Ronveaux. "Cette opération permet de créer un groupe wallon d'envergure internationale. On soulignera que les deux sociétés ont réussi en effet à maintenir une croissance et une rentabilité pérennes sur les derniers cycles", souligne la SRIW.

Contacté par l'agence Belga, Christophe Wanty souligne que la nouvelle entité, forte de quelque 1.500 travailleurs, devient "l'un des plus gros employeurs privés de Wallonie".

Malgré le rachat, le groupe Ronveaux continuera à travailler sous son nom, son identité, avec son management actuel et conservera son logo.

Ensemble, le nouveau groupe pèsera quelque 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 150 millions pour le seul Wanty. Les deux groupes ont conservé un caractère familial. Ronveaux est présidé par Marie-Anne Belfroid, ancienne présidente de la fédération nationale de l'Union des Classes moyennes (UCM).

Le groupe Wanty est sponsor depuis plusieurs années de l'équipe cycliste Wanty-Groupe Gobert.