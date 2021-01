Le gouverneur Tommy Leclercq en session d'examen lui aussi

Depuis le début du confinement, le gouverneur de la province de Hainaut a repris des études de droit à l’UMons. Une démarche personnelle avant tout, pour approfondir certaines matières, se remettre en question, et tout simplement se changer les idées.

"Je suis étonné que vous soyez au courant". Tommy Leclercq n’en fait pas de publicité autour de lui. Mais il a été "vendu", en quelque sorte, par un autre étudiant. Après un problème technique survenu pendant un examen, chacun a dû se connecter et participer à une vidéo-conférence. Les noms se sont affichés. Et voilà le gouverneur repéré…

Pourquoi a-t-il repris des études ? L’envie d’apprendre, tout d’abord, de bien comprendre "comment la machine fonctionne". "Depuis le début de cette crise sanitaire, on fait du droit non-stop. On est plongé dedans 7 jours sur 7. L’application des mesures, la restriction des libertés individuelles : c’est du droit public ! Que peut-on faire ? Que peut-on imposer ? Tout nous relie au droit. Je mets ma signature sur des documents officiels, je vois les textes défiler… Cela me semblait intéressant de revoir la théorie, pour être plus à même, ensuite, de prendre du recul, savoir se remettre en question". En retournant sur les bancs de l’école, Tommy Leclercq nous confie avoir aussi voulu s’aérer l’esprit.

Comme certains font du sport, de la cuisine, ou regardent des séries sur Netflix !

"Pour moi, mettre le nez dans un syllabus, c’est du divertissement intéressant. C’est même une question de santé mentale, à une époque où beaucoup d’activités sont interdites, où nous ne pouvons plus voyager. Ça change les idées ".

Suivre les cours et participer aux examens relève du challenge, quand on a un agenda professionnel bien chargé. Le gouverneur se retrouve parfois dans la position du lapin blanc, dans Alice au Pays des Merveilles, toujours occupé à courir après le temps. Il faut que les vidéo-conférences de l’UMons s’imbriquent dans une succession de vidéo-conférences déjà planifiées avec des bourgmestres, le ministère de l’intérieur, les services d’urgence… "Parfois je parviens à dégager une heure par ci, deux heures par là. Parfois pas. Priorité à mon travail. Certains professeurs estimeront peut-être qu’ils ne m’ont pas beaucoup vu, ou pas assez : c’est le prix de la vie professionnelle".

Les études qu’il a choisies sont réputées pour la quantité de matière qu’il faut ingurgiter pour réussir. Le gouverneur confirme. " C’est assez lourd. Retenir les numéros d’arrêt, les dates… À notre époque, avec des GSM qui sont toujours à portée de main, et qui sont en fait comme des annuaires, on perd un peu l’habitude de retenir toutes ces données ! Le cerveau est un muscle, qu’il faut entraîner ".

Ne pas se mettre la pression

Ses matières préférées ? "Le droit constitutionnel, administratif, économique". Pas de bête noire déclarée, "je préfère m’attarder sur le positif". Pas de TP (travaux pratiques) non plus, inconciliables avec son agenda.

Le gouverneur aura vécu une "trêve des confiseurs" particulièrement studieuse. Entre Noël et Nouvel An, il s’est plongé un maximum dans ses cours. "Je considère ces cours comme de la formation continue avant tout. Je ne me mets pas la pression. Le but n’est pas de s’attirer les honneurs mais d’avoir appris quelque chose, donner un peu plus de sel à ce qui m’intéresse déjà dans la vie".