Le gouverneur honoraire du Hainaut Michel Tromont est décédé

Michel Tromont s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 81 ans. Député libéral, Ministre de l'Education dans le gouvernement Martens V ( de 1981 à 1983 mais aussi bourgmestre de Quiévrain dont il était originaire entre 1977 et 1983, Michel Tromont est aussi et surtout connu pour avoir été pendant plus de 20 ans, gouverneur du Hainaut (jusqu'en 2004).

Licencié en sciences économiques à la Faculté Warocqué dans les années 70, Michel Tromont avait tout d'abord travaillé comme enseignant avant de débuter en parallèle sa carrière politique. Lors des dernières élections communales en 2006, il figurait encore sur une liste MR-CDH, son fils est actuellement premier échevin de Quiévrain.

"Michel Tromont était une personnalité libérale majeure de notre province", a déclaré le président du MR. "Il a véritablement marqué la fonction grâce à sa personnalité engagée et appréciée. La qualité de son travail était saluée par toutes les tendances politiques", a ajouté Olivier Chastel.

Un registre de condoléances sera ouvert à la maison communale de Quiévrain.