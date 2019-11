Le futur président du MR sera hennuyer

Qui sera le futur président du MR? Le résultat tombera ce vendredi soir. En lice, pour le second tour, deux hennuyers, Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme. A l'avenir, le Hainaut comptera donc 3 présidents de partis avec Paul Magnette et Jean-Marc Nollet. Une première. Et en tirant un peu dessus, on peut même y ajouter Maxime Prévot , le président du CDH, qui est né à Mons.

Au MR, aujourd'hui, c'est Georges-louis Bouchez qui part avec les faveurs des pronostics. Et cela même si les compteurs ont été remis à zéro. Au premier tour, il a obtenu 44% pour 25% à Denis Ducarme. Et donc, à priori, vu ses soutiens nombreux chez les ministres et parlementaires MR notamment, Georges-louis Bouchez est le grand favori.

Pour Mons, l'accession possible de Georges-Louis Bouchez à la présidence du MR aura aussi des conséquences. En cas de victoire ce soir, Georges-Louis Bouchez quittera normalement son poste de chef de groupe de Mons en Mieux au conseil communal. Il faudra donc le remplacer. Mais Richard Miller n'est plus conseiller communal. Opaline Meunier a obtenu le 3ème score sur la liste. C'est une piste possible mais assez étonnante: comment imaginer la présidente des jeunes CDH au niveau national devenir la cheffe de groupe de Mons en Mieux du président du MR. Cela étant dit, nous n'en sommes pas là. Voyons d'abord si c'est Georges-Louis Bouchez ou Denis Ducarme qui sera président du MR. Réponse ce soir.