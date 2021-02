Le Forem recherche 60 personnes pour les centres de vaccination de Charleroi et de Fleurus

Deux centres de vaccination ouvriront leurs portes d’ici la fin du mois de mars à Charleroi et à Fleurus. Des profils variés sont recherchés pour le bon fonctionnement de ceux-ci. Il est question de médecins et d’infirmier.ère.s bien sûr mais aussi de technicien.ne.s de surface, de stewards ou encore d’agents administratifs.



Les jobs sont à pourvoir pour une durée de six mois minimum, le temps que toute la population de plus de 18 ans soit vaccinée. Toutes les infos sont sur le site web du Forem.