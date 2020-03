Le Fonds pour la Recherche Médicale en Hainaut lance un appel aux dons pour les hopitaux

Le FRMH fait appel à votre générosité pour soutenir les hôpitaux hennuyers

Nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle dit Jean Ducobu, le président FRMH. Nos équipes médicales sont sur les genoux. Le matériel de ventilation est insuffisant, sans parler du manque cruel de masques. Les besoins sont criants non seulement pour soutenir les équipes de soignants mais aussi pour fournir le matériel adéquat.

Le Fonds pour la Recherche Médicale en Hainaut ne pouvait rester inactif devant une telle situation… d'autant que ce fonds créé en 2005 a pour vocation de trouver des moyens financiers pour aider les chercheurs (médecins et non médecins) dans les institutions du Hainaut. Le FRMH soutient la recherche médicale, fondamentale ou clinique. Son but ultime est d’améliorer la santé des citoyens du Hainaut.

Il nous semble donc, précise Jean Ducobu, que le FRMH doit contribuer à cet effort collectif en cette période de crise sanitaire. Il vous demande donc de les soutenir en versant vos dons sur le compte BE36 0910 0987 0181 du Patrimoine de l'Université de Mons, place du Parc, 20 à Mons avec la communication "Don FRMH Covid19"

Tout l'argent récolté sera redistribué de la manière la plus équitable entre les hôpitaux du Hainaut par le comité de gestion du FRMH.