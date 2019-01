Le fléau des dépôts clandestins dans nos communes : "A Mons, ça coûte 800€ chaque jour"

Des canettes, des vieux canapés ou encore des débris de construction abandonnés au bord des routes. Chaque jour, nos communes doivent faire face à de nouveaux dépôts clandestins. Un véritable fléau qui coûte du temps… mais aussi beaucoup d’argent.

La Ville de Mons a ainsi fait les comptes : les dépôts sauvages ont coûté 800€ par jour en 2017. "Selon les calculs du service Propreté, 5,5 tonnes de déchets auraient été ramassés chaque jour en 2017, explique l’échevine Charlotte De Jaer (Ecolo). Ça représente un poids mais aussi et surtout un coût. C’est l’argent des Montois qui est utilisé pour ramasser les dépôts de quelques malotrus."

Même combat à Tournai où on n’échappe pas non plus à ce genre d’incivilités. "Chaque semaine, on remplit un container de 2,5 tonnes avec des déchets ramassés au bord des routes", déplore le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS). "Il faut ajouter à cela deux caisses de 1100 litres chaque jour." Impossible cependant de chiffrer exactement ce que tout ça coûte à la collectivité. "Le coût du traitement des dépôts sauvage est en effet absorbé par le traitement général des déchets de l’administration", dit-on au cabinet de Caroline Mitri (Ecolo), l’échevine de l’Environnement à Tournai.

A Ath, presque un dépôt par jour depuis le début de l'année

Pas de chiffres en euros non plus à Ath, mais bien une estimation en heures de travail. Il en aurait fallu 200 aux ouvriers communaux athois pour venir à bout de 222 dépôts dénombrés en 2018 (il y en avait 406 en 2017). Et ça ne s'améliore pas en 2019. "Lors des deux premières semaines de l’année, les ouvriers ont déjà enlevé onze dépôts sauvage. Ça fait un par jour ouvrable", déplore Christophe Degand (MR), échevin de la Propreté publique à Ath.

Lorsqu’il s’agit d’un dépôts sauvage contenant de l’amiante, la facture d’enlèvement peut très rapidement grimper. La Commune de Leuze-en-Hainaut en a récemment fait l’expérience. Pour évacuer deux dépôts de débris de toiture déversés en septembre 2018, la Ville devra débourser 9000€ pour s'attacher les services d’une société spécialisée.

Les communes démunies pour faire face

Pour lutter contre ces dépôts sauvages les communes sont un peu démunies. "En 2018, à Mouscron, on a ouvert 122 dossiers pour des dépôts sauvage, indique Ann Cloet (cdH), l’échevine de l’Environnement. Mais ça ne représente que les dépôts où les auteurs ont pu être identifiés. Il y en a en réalité beaucoup plus !" Même constat à Tournai où les inciviques sont identifiés dans seulement 10 à 15% des cas.

Une piste de solution pourrait être les caméras mobiles placées dans les lieux sensibles. Mons a testé. Elles ont permis d'identifier neuf personnes qui abandonnaient des déchets du côté de la piscine de Cuesmes. La Ville devrait donc décider de poursuivre l'expérience.