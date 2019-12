Le film carolo de Marbie a gagné son procès contre l'Académie Delvaux

Les producteurs du film carolo "Marbie, star de Couillu-les-deux-églises" ont gagné leur procès contre l’Académie Delvaux qui représente le cinéma belge francophone. Ils contestaient les résultats du Magritte du public, prix décerné en 2015 au film "Je te survivrai", et soupçonnaient l’Académie d’avoir manipulé les résultats de ces votes du public.



Pour rappel, le long-métrage "Marbie" avait été financé grâce à un financement participatif, un crowdfunding, à l’inverse des autres films belges financés par l’industrie classique du cinéma. Et " Marbie " avait fait beaucoup plus d’entrées en salle que tous les autres films nommés dans cette catégorie.



Le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé que le film carolo aurait bien dû remporter ce prix du public et a invalidé les résultats de 2015.



Sans préciser pour autant s’il y avait bien eu manipulation ou trucage des votes du public.



Reste à savoir maintenant si l’Académie Delvaux fera appel ou acceptera finalement de remettre ce Magritte à "Marbie".



L’Académie a également été condamnée à verser un euro symbolique aux producteurs de Marbie qui nous ont déclaré : "Ça ne vaut rien mais c’est représentatif de tout". Dont acte