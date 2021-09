Le domaine de Taintignies (Rumes) pourrait héberger des demandeurs d'asile, le bourgmestre est fâché du manque de concertation

Des dizaines de candidats réfugiés pourraient bientôt se retrouver hébergés au milieu de la campagne, en Wallonie picarde. Le domaine de Taintignies pourrait accueillir des demandeurs d'asile. Quand? Combien? Comment? On l'ignore. Mais le bourgmestre de Rumes déplore avoir été mis devant le fait accompli et ne pas avoir été associé aux discussions.

Michel Casterman a envoyé un toutes-boîtes aux habitants de la commune pour leur expliquer ce qu'il s'est passé. Le domaine de Taintignies, souvenez-vous, accueillait encore, au début de cette année 2021, une septaintaine de personnes d'handicapées.

En mars, l'AViQ lui a retiré son agrément pour des problèmes de gestion, de tensions internes et de qualité de vie des résidents. La France a rapatrié ses pensionnaires (qui étaient quasi tous des Français). Depuis lors, le domaine de Taintignies était vide.

En mai, le bourgmestre de Rumes a appris que Fedasil était venu visiter les lieux avec le propriétaire du domaine de Taintignies. Du coup il a demandé des explications... mais il n'a obtenu aucune réponse.

A présent, Michel Casterman se dit très surpris, et surtout assez fâché d'apprendre, par un simple un coup de fil du secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration (Sammy Mahdi), la semaine dernière, que sa commune pourrait accueillir des candidats réfugiés. Il regrette le manque de communication de la part de Fedasil. Et puis, il s'interroge: le fédéral peut-il arriver avec un projet ficelé sans aucune concertation avec les communes? Pour Michel Casterman, il y un réel problème de démocratie.

Une réunion est prévue la semaine prochaine entre responsables pour davantage de précisions.