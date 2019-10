Le désarroi de villageois obligés d'installer une station d'épuration chez eux à Moustier

L'annonce a provoqué des grincements de dents chez les habitants du hameau concerné. En cause : le coût de l'opération. " On nous propose un subside wallon de 4500€ mais celui-ci ne couvre que l'installation de la station. La remise en état du terrain est aux frais du propriétaire. Il faut aussi ajouter 600€ d'entretien annuel. Il y a dans notre rue des gens qui n'ont pas les moyens de faire face à de telles dépenses ", déplore O'Bryan Marlier, l'un des riverains concernés.

La nouvelle passe mal dans le petit village de Moustier (Frasnes-lez-Anvaing). Les habitants de la cinquantaine de maison de la rue Coquereaumont et de ses environs ont récemment appris par courrier qu'ils allaient devoir installer chez eux une station d'épuration individuelle. Un système propre à chaque maison que ces riverains devront en partie financer de leur poche. Le tout dans un délai de 18 mois.

Les riverains ne voient pas comment ils vont pouvoir financer une telle installation - © Denis Vanderbrugge - RTBF

Patrick Bailey, l'un de ses voisins, s'inquiète lui aussi. Pour installer la station d'épuration individuelle sur son terrain, il faudra, dit-il, démolir une clôture et une partie de son jardin. " Ce sont des travaux à 10 mille euros au bas mot, ajoute-t-il. Avec ma retraite actuelle, je ne vois pas comment je vais faire pour les financer." Pour lui, la démarche d'installer une station d'épuration individuelle est d'autant plus absurde que le sol de la zone concernée a déjà subi une pollution aux hydrocarbures à cause d'un ex-voisin ferrailleur.

Une station collective ? Trop cher !

Si les habitants de cette partie du village de Moustier ont été invités à construire une station d'épuration individuelle, c'est parce qu'ils habitent dans une zone d'assainissement prioritaire. Ce n'est d'ailleurs pas la seule en Wallonie puisque le site de la SPGE, la société publique de gestion de l'eau, en renseigne une septantaine sur son site web, majoritairement dans le sud de la Région.

" Dans le cas de Moustier, l'arrêté ministériel date de juin 2019. Il oblige les gens qui habitent cette zone à se doter d'une station individuelle ", confirme Thomas Lerycke, ingénieur-projet d'Ipalle, l'intercommunale de gestion de l'environnement en Wallonie picarde.