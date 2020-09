Le député wallon écolo Christophe Clersy fait l'objet d'une plainte de la commune de Courcelles

Le parquet de Charleroi a confirmé, ce vendredi matin, avoir reçu une plainte de la commune de Courcelles contre Christophe Clersy, député wallon (Ecolo) et ex-échevin communal. L’homme politique serait soupçonné d’avoir profité de ses anciens avantages pour prendre connaissance de certains dossiers préparatoires au Collège communal.



Selon les journaux du groupe Sudpresse, l’homme, ex-échevin de la transition écologique et de la mobilité durable à Courcelles, disposait, quand il était échevin, des codes nécessaires pour accéder à la plateforme numérique reprenant tous les dossiers préparatoires au Collège communal ainsi que les décisions qui en découlent. Lors de son départ pour devenir député wallon, Christophe Clersy ne pouvait plus y avoir accès, les dossiers étant frappés du sceau de la confidentialité. Mais ce dernier aurait continué à consulter divers dossiers.



Une petite enquête interne aurait alors été menée, aboutissant à la découverte du problème soulevé. L’intercommunale Imio, qui s’occupe des supports informatiques de la commune de Courcelles, aurait découvert plusieurs connexions.



L’administration communale aurait finalement décidé de porter plainte et un recommandé a été envoyé directement au procureur du Roi de Charleroi. Contacté, Vincent Fiasse, procureur du Roi, n’a pas souhaité commenter l’information.