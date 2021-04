Le corps d'un homme tombé du ring découvert sur un parking à Charleroi

Un homme a été découvert sans vie, ce mardi matin vers 11h00, sur un parking situé non loin de la gare de Charleroi-Sud. Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi et les secours ont été requis sur place où l’homme découvert aurait chuté depuis le ring de Charleroi (R9) pour s’écraser sur le parking situé en contrebas. Il était décédé à l’arrivée des secours.



Le parquet de Charleroi a confirmé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Selon le parquet, "Il est encore impossible de déterminer s’il s’agit d’un acte volontaire, d’un accident ou d’une chute provoquée par l’intervention d’un tiers. Les circonstances du drame sont suspectes."



Un médecin légiste a été avisé des faits et examinera le corps de la victime dans le courant de la journée.