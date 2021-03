Le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été repêché ce mardi en fin d'après-midi dans le canal de l'Espierre, à hauteur de Saint-Léger, dans l'entité d'Estaimpuis. L'enquête devra déterminer son identité et les causes du décès. On ignore à ce stade s'il s'agit d'un accident, d'un acte désespéré ou d'un décès causé par un tiers. C'est un promeneur qui a donné l'alerte. Les investigations sont en cours.