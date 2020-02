Le Coronavirus pourrait booster une entreprise montoise.

Les sollicitations ont doublé suite au Coronavirus

Depuis quelques semaines, le téléphone de la société n’arrête pas de sonner. Avec le Coronavirus, les demandes de renseignements ont doublé chez AMB Ecostéryl. Le président Olivier Dufrasne l’assure, l’entreprise est prête à faire face "on est toujours prêt ! On a des machines qui peuvent être livrées immédiatement." La machine broie les compresses et les seringues pour en faire de la poudre. Cette poudre passe ensuite dans un méga four à micro-ondes et devient complètement inoffensive. Cette décontamination est plus écolo que les autres solutions comme l’incinération par exemple.