Le conseil communal de La Louvière se réunira à nouveau à l’hôtel de ville dès ce mardi 26 octobre

Depuis le début des mesures sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, le conseil communal de La Louvière se tenait au Louvexpo. Cela permettait en effet la présence sur place de l’ensemble des conseiller.e.s et membres du Collège. Aujourd’hui, les autorités louviéroises estiment que les conditions sanitaires permettent enfin le retour de cette assemblée dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Et la séance de ce 26 octobre se tiendra donc dès 19h30 dans la salle du conseil. Cette pièce bénéficie désormais d’un système propre qui permet la diffusion des séances en direct sur YouTube : toutes les places nominatives sont équipées de micros et deux caméras automatisées ont été ajoutées afin de suivre les interventions et débats.



Ce nouvel outil permettra la retransmission des séances à venir comme le prévoit le plan stratégique transversal dont l’un des objectifs est d’assurer la transparence de la gestion communale via la retransmission en direct du conseil communal. Mais la Ville précise qu’il pourra également être utilisé à d’autres occasions afin d’impliquer plus encore les Louviérois.e.s dans une démarche participative.



Le rendez-vous de ce mardi est fixé sur la chaîne YouTube de La Louvière mais aussi en suivant le lien qui sera partagé sur les réseaux sociaux de la Ville. Quant à l’ordre du jour, il est consultable via l’onglet "Ma Ville/Vie politique" du site web communal de La Louvière.