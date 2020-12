Le confinement pousse les Hainuyers à se mettre au golf

La plupart des sports sont à l'arrêt, que ce soit les sports de contacts comme le football ou le basket mais aussi les sports qui se pratiquent en intérieur. Résultat: il ne reste plus beaucoup d'activités disponibles: la marche, la course ou le vélo, mais aussi le golf. Un sport qui a bien profité du premier confinement avec 5% de golfeurs en plus cette année au niveau national. Et près de chez nous, on a remarqué cet engouement, comme l'explique le président du club de golf du Mont Garni à Baudour, Eric Van de Schueren: "Nous avons eu une bonne centaine de packages. C'est-à-dire des gens qui viennent une première fois et puis transforment l'essai dans un package de 3 ou 6 mois. A ce niveau-là, on a plus de 60% de conversion".