Le collège communal d'Estaimpuis se prononce contre le projet de "méga-boucherie" à Evregnies

Estaimpuis dit non au projet de méga boucherie sur le territoire d'Evregnies. En tous cas, la majorité vient de refuser le projet de modifier la voirie pour y accéder. Ce qui signifie qu'elle ne veut pas du projet, en tous cas qu'elle n'en veut pas à cet endroit (rue de la Couronne). C'est un avis qui était très attendu. Et Estaimpuis ne s'était pas encore prononcé.

Mais l'échevin de l'aménagement du territoire a affirmé que cette boucherie semi-industrielle de 1.300 mètres carrés avec un parking de 40 places "n'avait rien à faire dans une zone d'habitat à caractère rural".

Des riverains s'étaient manifestés contre ce projet de la société Vleeshandel Markey au cours de l'enquête publique début septembre et une pétition avait recueilli une centaine de signatures contre la méga-boucherie d'Evregnies. Les promoteurs peuvent introduire un recours à la région wallonne.