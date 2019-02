Le Club Med a recruté des collaborateurs dans la région de Charleroi

Vous rêvez de travailler sur une plage idyllique ou d'être GO à la montagne : un célèbre club de vacances engage. Et pour trouver des collaborateurs, il a travaillé avec le Forem dont le siège est à Charleroi.



Et ils sont venus CV en poche et chacun avec ses propres compétences : tout le monde ici rêve de travailler à l'étranger mais les profils sont très différents.



Il faut dire que, depuis des décennies, le nom Club Med est associé à la détente, à la découverte et au soleil. Alors, forcément, cela fait rêver. Petite mise au point toutefois : travailler pour les vacanciers, ce n'est pas la même chose qu'être en vacances.



Les contrats sont courts et les semaines bien remplies. Et, chaque année, le groupe doit renouveler une partie de son personnel : une pratique classique dans le milieu du tourisme mais qui nécessite un effort de recrutement. Il faut donc aussi recruter vite et bien. Alors, une procédure accélérée a été mise en place, en collaboration avec le Forem, où les candidats sont sélectionnés en quelques heures à peine.



Le Forem permet ainsi à des gros recruteurs d'entrer directement en contact avec des personnes aux compétences recherchées. Ce vendredi matin, une dizaine de personnes ont déjà signé pour partir.