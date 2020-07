Le clos des zouaves, un vignoble installé dans un endroit insolite

Durant toute la semaine, le journal Le Soir vous emmène à la découverte des vignobles wallons.

Depuis ce lundi, le Soir emmène ses lecteurs à la découverte des vins wallons. Mercredi, il s’arrêtera dans la région de Charleroi, pour découvrir le Clos des zouaves à Thuin. "Un vignoble qui vaut autant par le goût que par l’endroit où il se trouve puisqu’il est installé dans le jardin suspendu, sur les remparts", explique Stéphane Vande Velde. D’autres vignobles de la région seront à découvrir. "Il y a un nouveau vignoble qui a trouvé place le long du terril du Martinet. Et puis il y a aussi le Domaine du blanc caillou qui a trouvé place dans une ancienne carrière. Cela donne au vin un certain goût, un certain terroir."

La série sur les vins wallons est à découvrir toute la semaine dans Le Soir.