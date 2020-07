Le Clos de l'Olivier : un hôpital pour les animaux sauvages à Masnuy-Saint-Jean

Depuis 22 ans, le Clos de l’Olivier à Masnuy-Saint-Jean accueille les animaux sauvages blessés. Ce centre de revalidation a été lancé par Daniel Marlier. Le journal La Province propose ce lundi un portrait de l’association.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Tous les lundis, La Province propose une série "Nos amis les animaux". Cette semaine, le journal vous propose de découvrir le clos de l’Olivier à Masnuy-Saint-Jean. "Il s’agit d’un centre de revalidation pour les animaux sauvages", explique Corinne Toubeau, journaliste à la Province. Le centre de revalidation a été ouvert il y a 22 ans et répond à des critères établis par le DNF, la Division Nature et Forêt de la Région wallonne.

Le Clos de l’Olivier n’est pas un refuge pour animaux domestiques "mais bien un centre de revalidation des animaux sauvages. Lorsque j’y suis allée, je n’ai pas vu de rapaces quand est allée mais cela arrive, c’est d’ailleurs une passion de la famille Marlier. Par contre, j’y ai vu des bébés hérissons auxquels on donnait la tétée. C’était très mignon, mais ce qui l’est moins c’est quand on pense à pourquoi ils sont là. C’est parce que leur maman a été tuée. Il y avait également des bébés oiseaux : des hirondelles, des mésanges,…"

Le Clos de l’Olivier est le seul centre du type dans la région de Mons-Borinage. "C’est donc le seul hôpital qu’il y a quand on veut venir en aide aux animaux sauvages en mauvaise posture."

Retrouvez l’article complet dans la Province de ce lundi.