Le CHU de Charleroi utilise également un nouveau traitement contre la Covid-19

Comme d’autres hôpitaux belges, le CHU de Charleroi utilise, depuis quelques semaines, un nouveau traitement contre le coronavirus. Un traitement à base d’anticorps monoclonaux neutralisants dont les premiers résultats semblent assez encourageants. Mais, attention ; cette nouvelle méthode de soin ne remplace pas la vaccination.



Le traitement par anticorps monoclonaux est développé à partir des cellules qui produisent les anticorps issus de patients guéris du coronavirus. Le docteur Sandrine Milas, infectiologue au CHU de Charleroi, explique : "C’est tout simplement donner des anticorps qui seront rapidement efficaces pour neutraliser le virus SARS-COV2. Donc on administre ce traitement par voie intraveineuse."



Ce traitement n’est destiné qu’aux personnes au schéma vaccinal incomplet, qui présentent des comorbidités ou aux immunodéprimés qui risquent des formes sévères de la maladie. Il doit être administré dès l’apparition des premiers symptômes. Le docteur Milas précise : "On ne prendra que les formes légères à modérées. On a maximum dix jours après le début des symptômes pour donner des anticorps. On doit avoir un maximum de cinq jours entre le résultat du PCR et l’initiation du traitement. Il faut savoir que ces traitements monoclonaux peuvent perdre leur efficacité en fonction des variants. Donc on ne sait pas si ces traitements seront efficaces sur Omicron ou pas. La vaccination reste vraiment la première mesure pour protéger la population."



Les premiers effets de ces anticorps monoclonaux semblent positifs : aucun des patients traités n’est décédé ou n’a développé une forme grave nécessitant une hospitalisation en soins intensifs.