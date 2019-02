Le chômage diminue en Hainaut mais reste supérieur à la moyenne wallonne et nationale

Le taux de chômage continue de baisser en Hainaut. C'est le cas depuis 2014. On est passé d'un peu plus de 18% à 13% en 2018. Mais ce taux reste supérieur à ceux de la Wallonie (11%) et de la Belgique (8%). Au niveau des communes, les chiffres indiquent que 68 des 69 entités du Hainaut ont un taux de chômage moins élevés qu'en 2017. Quatre communes affichent toutefois encore des chiffres supérieurs à 17 %: Quiévrain (19%), Colfontaine (17,5%), Charleroi (17,2%), Farciennes (17,8%). "Même si la conjoncture est bonne" nous explique Richard Remisz, responsable Statistiques de l'Agence Hainaut Développement, "il y a une partie de la population qui ne trouve pas d'emploi souvent par manque de qualification." Mais il y a un effet de balancement dans les chiffres puisque si le taux de chômage est en diminution, le taux des bénéficiaires du Revenu d'Intégration sociale est en forte progression (48,6 bénéficiaires du RIS pour 1000 habitants âgés de 18 à 64 ans). Au niveau communal, c'est à Charleroi que la part des bénéficiaires du RIS est la plus élevée avec 80,9 pour 1000 habitants. Silly est l'entité qui enregistre le taux le plus faible.