Le chanteur carolo Henri Golan est décédé à l'âge de 93 ans

Henri Golan, chanteur et fantaisiste carolo vient de mourir à l’âge de 93 ans. Né à Montignies-sur-Sambre sous le nom de Willy Deshaibe, le futur artiste suit des études à l’UT, l’Université du Travail, où il fréquente les classes techniques. Ce qui lui permet ensuite de trouver un emploi dans la sidérurgie de Charleroi. En amateur, il compose et écrit alors des chansons en wallon sans songer à en faire une activité professionnelle. C’est donc sur le tard, à la fin des années 1970 que, profitant de la vogue des radios libres, Henri Golan va enregistrer ses premiers disques 45 tours. En 1979, il enregistre ce qui reste son plus grand succès : "Em’vî mononke est cyclo". D’autres vinyles vont encore être commercialisés, avec moins de succès, par la suite et le chanteur s’investira aussi dans la lutte contre la mucoviscidose en créant une fondation en 1989. Henri Golan a chanté jusqu’au moment où ses capacités physiques ne lui ont plus permis de le faire. A 90 ans, il a décidé de "raccrocher" au cours d’un spectacle émouvant au Palais des Beaux-Arts en février 2016.



Les funérailles d'Henri Golan auront lieu le lundi 19 octobre au crématorium de Gilly dans le respect des règles sanitaires édictées pour éviter la propagation du coronavirus covid-19.