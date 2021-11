Le chanteur carolo Franck Olivier est décédé à l’âge de 73 ans

Le chanteur Franck Olivier est décédé ce lundi 8 novembre des suites d’un cancer du foie qui le tenaillait depuis près de deux ans.

Né à Gozée en 1948 sous le nom de Claude Vangansbeck, c’est enfant qu’il découvre la musique grâce à un harmonica offert par ses parents. Plus tard, il suit des cours de violon et de piano au conservatoire alors qu’il fait partie de la chorale paroissiale. Après des études de kiné, il s’oriente vers la chanson et connaît le succès en Belgique au début des années 1970 avec des titres comme "Bella romantica". Ses ventes de disques lui permettent alors d’ouvrir une résidence pour seniors dans la région de Charleroi dont il s’occupe quelques années.