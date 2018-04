Le centre-ville de Mons à nouveau sous haute sécurité

Un hélicoptère patrouille dans le ciel de Mons depuis ce mardi matin. Des dizaines de policiers sont mobilisés dans le centre-ville. Ils le seront aussi demain 18 avril ainsi que la semaine prochaine. Les forces de sécurité encadrent le 2ème procès dit "des motards". Un procès sous haute sécurité: deux gangs rivaux, les Hells Angels et les No Surrender, comparaissent devant la cour d'appel. Pour des raisons de sécurité, ce procès en appel se tient dans la salle de la cour d'assises de Mons aux nouvelles cours de justice. Les prévenus répondent d'enlèvement, séquestration et torture.