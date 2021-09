Le centre de transfusion de Charleroi cherche à nouveau des donneurs de sang

Le sujet est récurrent à Charleroi : on ne donne pas assez son sang. Et le centre de transfusion local peine vraiment à attirer de nouveaux donneurs. Le centre fournit les hôpitaux de la région et une pénurie pourrait avoir de sérieuses conséquences.



Ainsi, au Grand Hôpital de Charleroi, on travaille en permanence à flux tendu avec les stocks de sang disponibles. Parfois, en fonction des quantités, il faut faire des choix. Le docteur Delphine Pranger, cheffe du service hématologie, témoigne : " En hématologie souvent ce sont des patients qui ont des pathologies plus aiguës. Et ce serait difficile d’imaginer qu’on attende une ou deux semaines. Et faire des choix sur des patients à transfuser ou à ne pas transfuser c’est toujours très inconfortable."



Au centre de transfusion de Charleroi, on remarque une diminution du nombre de donneurs année après année. Et la moyenne d’âge de ces derniers tourne autour de 60 ans. Attirer des jeunes est compliqué selon le Docteur Michel Daune, nouveau responsable, " La culture du don de sang est très différente dans la région sud du pays alors que, dans la région nord, c’est quasi génétiquement instauré. En Wallonie ça l’est beaucoup moins. C’est de sensibiliser les jeunes au fait que c’est un geste citoyen qui permet de sauver des vies."



Le centre de transfusion de Charleroi organisera, durant tout le mois d’octobre, une campagne de sensibilisation au don de sang. Vous pouvez en faire quatre fois par an mais il faut avoir 18 ans et peser plus de 50 kilos.