Le Carolo Ben Choquet vient d'écrire deux thrillers se déroulant dans sa ville

Idée cadeau pour les fêtes de fin d'année : pourquoi ne pas glisser sous le sapin un polar qui se déroule en grande partie à Charleroi ? "Vengeance et mat" vient d’être publié par le Carolo Ben Choquet. L'histoire est plutôt sombre et se déroule en grande partie, dans la métropole wallonne. Et c’est un peu normal puisque l'auteur y travaille et y vit : "Tout est parti en 2001 d’un drame familial où j’ai perdu ma cousine dans un accident d’avion et, comme les enfants, je me suis inventé une histoire le soir pour retrouver le sommeil. Et de cette histoire est né Vengeance et Mat qui a mis plus de quinze ans à mûrir. Mon influence vient vraiment de films, séries télé et autres. Parce que je ne suis pas un lecteur de romans. Je lis beaucoup mais des comptes rendus militaires, narcotrafiquants ou services secrets. Et puis un jour, je me suis lancé sous l’écolage de Thomas Dansor qui est le coauteur du premier tome de Vengeance et Mat. L’image que l’on dégage de Charleroi n’est pas toujours belle et je voulais apporter ma petite pierre, mon petit caillou, à l’édifice et, malgré une histoire sombre, donner une image lumineuse de Charleroi."



Il est vrai que l’histoire est plutôt sombre et violente mais l'auteur l’assume parfaitement : "C’est un polar, thriller, très noir, très sombre mais dans un Charleroi lumineux. Et ce qui se passe dans la ville pourrait se passer ailleurs. Je n’ai que des retours positifs et certains Carolos redécouvrent certains lieux et ce qui est assez sympa et me donne une grande fierté, c’est que des Français ou des non-Carolos ont déjà dit que leur prochain city-trip serait à Charleroi. Donc ça ce serait vraiment sympa."



"Vengeance et mat", et le second tome "La vie a une fin, la vengeance pas" (qui vient de sortir) sont disponibles dans les bonnes librairies de Charleroi.