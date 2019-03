Le carnaval de Charleroi s'est terminé avec le "cramage du corbeau"

Après avoir englouti tous les maux des Carolos, le corbeau a été enflammé hier. Cela devient un rituel pour clôturer le carnaval à Charleroi. Les habitants étaient invités à noter leurs idées noires sur des cartons. Des supports qui ont ensuite rempli le ventre de la bête !



Et pour mettre le feu au grand volatile, c’est un sidérurgiste qui a été désigné. Il n’y a pas de hasard car, pour lui, "C’est tout un symbole. Surtout à Charleroi parce que la sidérurgie c’est le symbole de la région et de la richesse. On va allumer ce corbeau avec notre flamme, une flamme que j’ai transporté dans toute la ville de Charleroi. C’est la flamme du haut-fourneau et, en même temps, c’est la flamme de la renaissance de la ville de Charleroi parce que Charleroi doit vivre jusqu’au bout et jusqu’à la fin. Et il doit se reconstruire avec tout le renouveau qu’on est en train de faire et on est là pour donner un peu d’espoir à tous les citoyens."