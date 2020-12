Le carnaval de Charleroi est annulé mais le corbeau des idées noires brûlera bien en 2021

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19 et en concertation avec le Comité du Carnaval, les différentes sociétés de gilles et le centre culturel de l’Eden, la Ville de Charleroi a décidé d’annuler le cortège de carnaval initialement prévu le 16 février 2021.



Compte tenu des mesures actuelles, il n’est en effet pas envisageable de maintenir un événement rassemblant des milliers de personnes et dont l’essence est le partage, l’échange et le rassemblement. De plus, ni les préparatifs des différents groupes de La Grande Parade, ni les différentes répétitions et soumonces, essence même du folklore lié au carnaval et qui devaient débuter au lendemain du Nouvel an, ne pourront avoir lieu.



Néanmoins, étant donné toutes les difficultés traversées au cours de cette année 2020, il a été décidé de laisser la possibilité à tous les Carolos de brûler leurs idées noires. Le brûlage du Corbeau aura donc bien lieu.



Mais, afin de respecter les mesures sanitaires, ce brûlage du Corbeau se fera à huis clos. Toutefois, afin que tous les Carolos aient la possibilité de profiter de ce spectacle ancré désormais dans le folklore de notre ville, une retransmission via la télévision locale Télésambre sera proposée.