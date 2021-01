Le canicross, maître et chien unis dans l'effort

Chaque semaine, quatre Siliennes se donnent rendez-vous dans les bois. Chacune vient avec son fidèle compagnon, il y en a pour toutes les races : un Husky, un American Staffordshire Terrier staff, un Border collie et deux Malamutes. "Ça a commencé par un petit groupe Facebook. Les gens nous rejoignent souvent après nous avoir vus courir dans les bois. On les guide un peu, mais nous sommes surtout des amateurs qui veulent s’amuser et prendre du bon temps avec notre chien", introduit Justine Demarbe, l’une des fondatrices du club amateur de "canicross centre Hainaut". Avant d’entamer la course, on installe le matériel, mais une fois terminée, il faut partir très vite, car les chiens sont très excités. "Dès qu’on enfile le harnais, il faut y aller, car pour eux c’est le signal de départ et ils deviennent incontrôlables", explique la canicrosseuse.

Un matériel professionnel même pour les amateurs Chaque semaine, 4 siliennes se donnent rendez-vous dans les bois pour courir avec leurs chiens respectifs. - © Tous droits réservés Adeline Pakuszewski et ses deux Malamutes d'Alaska. - © Tous droits réservés Quatre pattes, deux jambes et quatre poumons, le chien et le maître doivent apprendre à se connaître pour courir à un rythme qui leur convient à tous les deux. Nos amatrices de canicross du Hainaut s’entraînent plusieurs fois par semaine. D’abord pour le plaisir "de se dépenser", ensuite pour la performance "et sentir qu’on s’améliore à chaque course". Leur groupe est composé de personne venant de tous les horizons sociaux, avec des parcours et des objectifs sportifs différents, "mais le but est vraiment de passer un bon moment avec son animal et des copains", insiste Justine Demarbe. Le canicross est un sport d’endurance, il faut pratiquer pour s’améliorer, mais c’est aussi un sport de traction, car le chien et le maître sont reliés par un élastique et non une corde. À première vue, c’est simple, mais pour éviter de se blesser trop rapidement, il est conseillé d’utiliser un matériel adapté. "Le matériel est important pour éviter les blessures canines, mais aussi humaines. Il y a trois outils essentiels pour éviter cela : un harnais qui doit être adapté à la taille du chien pendant la traction, une ligne pour amortir les chocs entre le chien et l’humain et un baudrier pour que la traction se fasse au niveau du bassin et pas au niveau du dos (ndlr, afin d’éviter les coups pendant la course sur cette partie du corps)", détaille Adeline Pakuszewski, une autre membre du club amateur.

Apprendre à diriger pour sécuriser sa course À Sombreffe, dans une pension pour chien, on donne des cours gratuitement. - © Tous droits réservés Courir avec son chien ne s’improvise pas. Il faut apprendre à gérer son animal et trouver un rythme commun. À Sombreffe, dans une pension pour chien, on donne des cours gratuitement "pour aider les passionnés à pratiquer ce sport de façon optimale", il est essentiel d’apprendre les bons gestes et de choisir le bon chien. "Il faut un chien adapté à son physique et adapté à ce qu’on a envie de faire. Si c’est uniquement pour le plaisir, on peut choisir n’importe quel animal, mais si c’est pour la compétition, il faut privilégier certaines races comme le Greyster (ndlr, un type de chien de course issu d’un croisement entre un lévrier Greyhound et un Braque allemand à poil court)", commente Frédéric De Witte, instructeur canin de la pension "Dogs Land Team". Après avoir choisi le bon compagnon, il faut s’entraîner. Tracter, courir à un rythme soutenu, répondre à des ordres, voilà les bases qu’il faut enseigner à l’animal. "On travaille avec des jeux. On ne peut jamais contraindre un chien à courir, il faut toujours le faire pour le plaisir. En général ils aiment courir, c’est assez naturel. Pour la sécurité de tous, c’est important de pouvoir lui demander d’aller à droite, à gauche, de lui apprendre le mot 'devant' et les mots 'haltes' ou 'stop' qui nous permet d’arrêter le chien en cas de danger", ajoute l’instructeur.

Un engouement grandissant Historiquement, ce sont deux vétérinaires passionnés qui ont inventé le canicross en s’inspirant du ski joëring (ndlr, une discipline sportive alliant le ski et un attelage animal). "En 1982, le lyonnais Gilles Pernoud en France et en 1987, Véronique Bourdon en Belgique. Pour eux, c’était une méthode pour sociabiliser les chiens. Au départ, ils étaient des sportifs, ils ont alors couru avec leurs chiens… C’est ensuite devenu des groupes d’entraînement", raconte Jean-Pierre Talbot, ex-président de la fédération belge de canicross et auteur d’un mode d’emploi sur la pratique. La discipline compte aujourd’hui une fédération nationale, des clubs à travers tous les pays et plus de 20 compétitions par an. Ces dernières années, l’engouement a explosé comme l’a remarqué Patrice Flamant, le coureur professionnel vainqueur de plusieurs compétitions : "On a quasiment doublé les personnes au niveau des inscriptions en Belgique. Quand j’ai commencé il y a cinq, six ans, on était peut-être 140 au départ, mais depuis deux ans, il y a quasiment 350 départs à chaque course ! Ça devient vraiment accessible à tout le monde et le confinement crée des vocations donc on attend avec impatience d’observer son impact sur les prochaines compétitions". Si vous n’aimez pas la course à pied, d’autres dérivés ont été inventés comme cani-trail, le cani-vtt ou encore le cani-trotinette. Même si on ne va pas jusqu’aux compétitions, au bout des entraînements, il y a quand même une récompense inestimable : un lien de confiance et de complicité renforcé avec son animal.