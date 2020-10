Le camion, qui était bloqué sous un pont à Charleroi, a été dégagé

Un accident s’est produit, ce mardi matin vers 07h50, sous un pont du ring de Charleroi (R9) non loin de la sortie "Porte de Philippeville". Le chauffeur d’un camion transportant de grosses bobines en métal a mal estimé la hauteur de son véhicule et s’est retrouvé bloqué. Cette situation a entraîné de gros soucis de circulation suite à la fermeture de la bretelle d’accès au R9.



"Le chauffeur a essayé une marche arrière pour se dégager, sans succès", a indiqué la police fédérale. "La régie a été envoyée sur les lieux pour s’assurer de la stabilité du pont touché par le camion."



Le camion a pu être dégagé à 09h45, a indiqué la porte-parole de la Sofico, la société qui gère le réseau autoroutier wallon. La bretelle d’accès a donc été rouverte à la circulation. "Les agents du SPW (Service public de Wallonie) Mobilité et Infrastructures qui ont inspecté l’ouvrage d’art n’ont pas constaté de dégât à la structure du pont ni d’impact au niveau de la stabilité de celui-ci", a-t-elle ajouté.