Le bourgmestre de Tournai fait saisir cinq "am staff"

Cette saisie ordonnée par le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. Il a fait saisir au moins 5 chiens de race American Staff. Des animaux qui appartiennent à un particulier. Les voisins en avaient peur, un chat a été tué par un de ces chiens. Le bourgmestre a donc ordonné à la police de saisir les animaux et de les conduire au chenil Veeweyde à Tournai. D'autant que les chiens se retrouvaient parfois en liberté sur la voie publique. Les propriétaires ne pourront pas les récupérer.

Pour rappel, l'article article 236bis du règlement général de police "interdit aux détenteurs d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique (y compris dans les parcs et jardins publics) et dans les lieux accessibles au public. Les propriétaires et gardiens d'animaux doivent en toute circonstance conserver la maîtrise de ceux-ci et prendre toutes les mesures utiles pour éviter les accidents et autres nuisances. Les chiens promenés sur la voie publique (y compris dans les parcs et jardins publics) et dans les lieux accessibles au public doivent être tenus en laisse. La longueur de la laisse ne doit pas dépasser 1 m 50". (…). "Les chiens dangereux doivent non seulement être tenus en laisse mais également porter une muselière et plus particulièrement : - les chiens appartenant à l'une des races suivantes : - Akita inu - American Bully - American staffordshire terrier - Band dog - Bull terrier - Dogo argentino (Dogue argentin) - Dogue de Bordeaux - English terrier (staffordshire bull-terrier) - Fila braziliero (Mâtin brésilien) - Mastiff (toute origine) - Pitbull terrier - Ridgeback rhodésien - Rottweiler - Tosa inu - les chiens ayant déjà provoqué des morsures ayant justifié le dépôt d'une plainte; - les chiens croisés avec au moins l’une des races citées ci-avant; - les chiens ayant fait l'objet d'un avertissement suite à la manifestation de signes d'agressivité. Pour les chiens précités dits dangereux et ceux dont la hauteur au garrot dépasse 40 cm et/ou dont le poids dépasse 20 kg, la laisse doit obligatoirement être tenue par une personne majeure capable de maîtriser le chien".