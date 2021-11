Le bourgmestre de Tournai devra se contenter d'une bénédiction

Il voulait recevoir le pape, mais il devra se contenter d'une bénédiction. Paul-Olivier Delannois vient de recevoir une réponse -négative- du Vatican. Le bourgmestre de Tournai avait écrit au pape pour l'inviter dans la cité des cinq cochers. Une lettre dans les formes, qui commence par "Très Saint Père", qui vante les mérites de cathédrale de Tournai restaurée, des pièces exposées dans le musée Horta, des tapisseries offertes par l'Evêque Charles de Croy en 1554, qui illustrent la vie de Jacob, héros du Livre de la Genèse. Le bourgmestre termine sa lettre "en priant sa Sainteté de daigner agréer l'hommage de" son "très profond respect". Une formule de politesse des plus recherchées.

Le pape François lui a répondu, en la personne de Monseigneur Robert Cona, assesseur au Vatican. Il explique que le pape François est sensible aux efforts fournis pour la conservation du patrimoine. Sensible à son invitation aussi, mais il regrette que le pape ne puisse y répondre favorablement. Et il lui accorde ... sa bénédiction. C'est déjà ça.